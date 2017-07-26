Захарченко вдруг открестился от «Малороссии»

Самопровозглашенный глава непризнанной «ДНР» Александр Захарченко дал интервью подконтрольному ему «Донецкому агентству новостей», в котором заявил, что еще не принял окончательного решения относительно создания так называемой «Малороссии», сообщает replyua.net.
«В действительности, данная инициатива стала предметом общественного резонанса, хотя нового государства не создавал никто. С нашей стороны была предложена дискуссия и представлено предложение. Буквально за неделю нам поступило немало замечаний, откликов и предложений из разных регионов Украины», - заявил боевик. Также Захарченко добавил, что немалое количество людей говорят о поддержке «идеи о переучреждении Украины», однако для ее реализации нужно рассмотреть ряд предложений.
«В будущем мы будем вести работу над имеющимися предложениями, и проводить анализ ситуации. Например, название «Малороссия» было поддержано не всеми, поэтому данный вопрос будет обсуждаться. Также немало вопросов остается касаемо того, где будет столица, каким станет государственный флаг, и каким образом будут проводиться учредительные собрания с другими регионами Украины», - сказал террорист.