У ДМС підтвердили, що Саакашвілі втратив українське громадянство

Представники Державної міграційної служби підтвердили журналістам інформацію, що екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі втратив українське громадянство, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
У відомстві зазначили, що Саакашвілі віднині не є громадянином України на підставі того, що він нібито вказав в анкеті на отримання українського громадянства недостовірну інформацію. Зокрема, це стосується того, пункту, де необхідно вказати, чи перебуває особа під слідством. У документації Саакашвілі вказав, що він не є фігурантом слідства ні в Україні, ні в інших країнах, однак відомо, що в Грузії Саакашвілі вже заочно заарештували. У ДМС додали, що запит щодо українського громадянства Саакашвілі в Генеральній прокуратурі отримали від народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового. Опісля ГПУ звернулася до ДМС, де відбулося зібрання Комісії з питань громадянства, яка і ухвалила рішення щодо екс-керівника Одеської ОДА.
Варто нагадати, раніше інформацію, що Саакашвілі позбавили українського громадянства, поширив парламентар Ігор Мосійчук.