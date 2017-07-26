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Украина больше не поставляет электричество на оккупированные территории Донбасса

Украина больше не поставляет электричество на оккупированные территории Донбасса
Всеволод Ковальчук, который временно исполняет обязанности директора компании «Укрэнерго», сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что поставки электричества на временно оккупированные территории Донбасса полностью прекращены. Об этом сообщает replyua.net.

В частности, в сообщении чиновника сказано, что с нуля часов сегодняшнего дня, 26 июля, с временно находящимися не под контролем Киева территориями Донецкой и Луганской областей прекратился переток электроэнергии, производимой на украинской территории.

«По состоянию на сегодняшний день все потребности в электричестве оккупированных территорий Донбасса осуществляются благодаря поставкам из Старобешевсаой и Зуевской ТЭС, рядом других производителей на НКТ и поставками электроэнергии из российской территории. Возможность последнего варианта электроснабжения стала возможной через линии, исключенные из списка межгосударственного значения. «По ним перетоки не принимаются во внимание в общее сальдо «Украина-Россия-Беларусь. Ранее стало известно о том, что из-за долгов компания «Укрэнерго» отключила электричество непризнанной «ЛНР».
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