Украина больше не поставляет электричество на оккупированные территории Донбасса

Всеволод Ковальчук, который временно исполняет обязанности директора компании «Укрэнерго», сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что поставки электричества на временно оккупированные территории Донбасса полностью прекращены. Об этом сообщает replyua.net.
В частности, в сообщении чиновника сказано, что с нуля часов сегодняшнего дня, 26 июля, с временно находящимися не под контролем Киева территориями Донецкой и Луганской областей прекратился переток электроэнергии, производимой на украинской территории.
«По состоянию на сегодняшний день все потребности в электричестве оккупированных территорий Донбасса осуществляются благодаря поставкам из Старобешевсаой и Зуевской ТЭС, рядом других производителей на НКТ и поставками электроэнергии из российской территории. Возможность последнего варианта электроснабжения стала возможной через линии, исключенные из списка межгосударственного значения. «По ним перетоки не принимаются во внимание в общее сальдо «Украина-Россия-Беларусь. Ранее стало известно о том, что из-за долгов компания «Укрэнерго» отключила электричество непризнанной «ЛНР».