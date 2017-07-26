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Генерал рассказал о небывалой концентрации российских войск возле границ с Украиной

Генерал рассказал о небывалой концентрации российских войск возле границ с Украиной
По состоянию на сегодняшний день Россия нацелила на Украину больше танков, чем во всех вместе взятых европейских странах. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такую точку зрения озвучил бывший заместитель Генерального штаба Украины генерал Виктор Муженко. Он отметил, что Россия и ране не прекращала накопление своих военных возле украинской границы, и продолжает это делать и по сегодняшний день.

В связи с этим генерал напомнил, что весной нынешнего года в России приняли решение, предусматривающее увеличение числа военного контингента России сразу в два раза – если ранее речь шла о 800 тысячах, то сейчас их уже почти два миллиона. И формальным поводом для размещения войск в Украине Москва называет формирование за пределами России новых военных баз, в том числе и в Сирии.

Еще Романенко добавил, что в прошлом году в России количество новых дивизий увеличилось на пять. «Из них четыре размещены в западной частим РФ. Эти дивизии были созданы с нуля, их укомплектовали новейшими видами вооружения, которые есть в арсенале России – это танки Т-90А, двуствольные самоходные артиллерийские установки и иные виды самого современного оборудования.
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