В Вашингтоне прокомментировали ситуацию с поставами Украине оружия

Со стороны американских властей пока не было сделано определенных шагов, касающихся вероятности поставки украинским военным оборонительного оружия. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс», с соответствующим заявлением выступила Хизер Нойерт, занимающая должность пресс-секретаря Госдепа США.
«Официально Вашингтон не осуществлял поставку оборонительного вооружения. Журналисты ВВС поспешили распространить информацию, что Белый дом в скором времени согласует решение относительно поставок, однако пока что мы не делаем этого. Хочу при этом отметить – пока», - заявила Нойерт.
Ранее Курт Волкер, американский специальный представитель по Украине, заявил, что хотя в обеих палатах американского Конгресса и были одобрены поставки летального вооружения Киеву, администрация Барака Обамы отказалась это делать. Впрочем, по словам Волкера, в новой администрации Дональда Трампа уже начался процесс пересмотра этой возможности, чтобы Украина имела возможность защиты себя, если Кремль пойдет на «дальнейшие шаги». Напомним, что Курт Волкер 23 июля посетил район Авдеевки и заявил, что на Донбассе настоящая горячая война.