У СБУ заявили про виявлення фінансованих Москвою організаторів «протестів нацменшин»

Співробітники Служби безпеки України вийшли на слід організаторів так званих «протестів національних меншин», діяльність яких керувалася з Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
У СБУ зазначили, що метою подібних заходів було розпалювання міжетнічних конфліктів в окремих регіонах України. Представники української спецслужби наголосили, що й досі основною метою Російської Федерації залишається бажання дестабілізувати ситуацію в Україні, при цьому Москва не гребує різними методами. Цього разу РФ намагалася використати сценарій, за яким представники національних меншин, які проживають Україні, зазначають утисків від української влади. Організаторів всіх виявлених фейкових акцій, контролювали куратори, які перебувають на території Росії.
Крім того, українські спецслужбовці не зафіксували серед учасників подібних акцій жодного справжнього представника нацменшин. Зокрема, відомо, що на Одещині та в Запорізькій області співробітники правоохоронних органів викрили спробу зібрати псевдопротест етнічних болгар. Найняті декілька десятків людей мали переривати дороги з відповідними плакатами і таким чином забезпечили б яскраву картинку для російських ЗМІ.