валюта
СпецтемаБлогер: мать российского головореза Агеева обвела вокруг пальца Украину

На Луганщині викрили інформатора бойовиків

На Луганщині викрили інформатора бойовиків
Співробітникам Служби безпеки України вдалося затримати в Луганській області інформатора бойовиків так званої «Луганської народної республіки», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба СБУ. У повідомленні відомства зазначається, що раніше правоохоронцям вдалося встановити, що житель міста Рубіжне з кінця 2016 року надсилав знайомому терористу з так званої «ЛНР» інформацію про Збройні Сили України, а саме місце розташування, дані про переміщення та укомплектованість особового складу. Інформатор надав інформацію про ЗСУ у кількох районах Луганської області. Співробітники СБУ вилучили у чоловіка мобільний телефон, в якому містилися докази з підтвердженням того, що інформатор дійсно надсилав терористам інформацію про українську армію.

Варто нагадати, раніше повідомлялося, що на території Харківської області співробітники СБУ виявили чоловіка, який працював на російських кураторів. Він поширював в регіоні агітаційні листи з закликами до відділення південно-східних областей у псевдодержаву «Новоросію».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Украинский суд обязал Украину выплатить Плотницкому 2,1 млн гривен

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
25 июл 2017
8280

Публицист: Лукашенко в истерике, и он приезжал в Киев, чтобы найти выход из ситуации

Евгений Дикий, бывший боец «Айдара» и известный публицист, высказал мнение о том, что Александр Лукашенко не был готов к такому повороту, и он слишком поздно понял, к чему могут привести совместные с

24 июл 2017
7448

Курт Волкер удивил украинских депутатов новым заявлением о урегулировании ситуации на Донбассе

Спецпосланник Госдепа в украинский регион Курт Волкер сделал новое заявление по поводу Донбасса. Он встретился с главами комитетов Верховной Рады Украины в Киеве и выслушал мнение председателя

24 июл 2017
5766

У Кремлі істерика – експерт

Активізація уваги Сполучених Штатів Америки до України та посилення співучасті у ситуації на Донбасі пов’язано з тим, що глава держави Дональд Трамп бачить нині інтерес в Україні та усвідомив

Последние новости

У ГПУ відзвітували щодо масштабних обшуків на заводах «Укрспирту»

Заявление Трампа об Украине в США никто не воспринимает всерьез, – политолог

ФСБ обвинила украинские спецслужбы в вербовке крымчан

Москва висунула нові звинувачення Україні

Эксперт рассказал, кому не поздоровиться после твитта Трампа

Военные США придумали ответ России на проведение учений «Запад»

На Луганщині викрили інформатора бойовиків

Блогер: Трамп ведет себя, как обиженный мальчик, который захотел рассказать маме, что соседский мальчишка тоже разбил окно на прошлой неделе

Лондон відкинув звинувачення, що Brexit спрямований проти мігрантів

Автобусная лоукост-компания открывает маршруты из четырех городов Украины

В своей стратегии по Сирии Трамп делает ставку на сотрудничество с Москвой – Washington Post

Якщо США нададуть Україні зброю, це віддалить Донбас від миру – Кремль

Эксперт озвучила прогноз причины и даты признания Путиным «Малороссия»

У поліції розповіли через, що у Дніпрі сталася стрілянина

Боец АТО: вполне возможен «крестовый» поход на дегенератов родом из 90-х с оружием в руках

Лідери Німеччини та Франції виступили зі спільною заявою щодо Донбасу

Конгресс готовится к историческому голосованию по санкциям против РФ

Из-за погоды в Италии объявили чрезвычайное положение

Трамп требует начать расследование о вмешательстве Украины в выборы президента США

Бывший участник АТО: не надо рассказывать про «ЗАО Аваков» - сотни ветеранов служат в полиции, их Аваков не остановил

 Новости за день