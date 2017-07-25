На Луганщині викрили інформатора бойовиків

Співробітникам Служби безпеки України вдалося затримати в Луганській області інформатора бойовиків так званої «Луганської народної республіки», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба СБУ. У повідомленні відомства зазначається, що раніше правоохоронцям вдалося встановити, що житель міста Рубіжне з кінця 2016 року надсилав знайомому терористу з так званої «ЛНР» інформацію про Збройні Сили України, а саме місце розташування, дані про переміщення та укомплектованість особового складу. Інформатор надав інформацію про ЗСУ у кількох районах Луганської області. Співробітники СБУ вилучили у чоловіка мобільний телефон, в якому містилися докази з підтвердженням того, що інформатор дійсно надсилав терористам інформацію про українську армію.
Варто нагадати, раніше повідомлялося, що на території Харківської області співробітники СБУ виявили чоловіка, який працював на російських кураторів. Він поширював в регіоні агітаційні листи з закликами до відділення південно-східних областей у псевдодержаву «Новоросію».