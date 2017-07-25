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Автобусная лоукост-компания открывает маршруты из четырех городов Украины

Автобусная лоукост-компания открывает маршруты из четырех городов Украины
Лоукост-компания FlixBus, являющаяся самым крупным в Европе автоперевозчиком, сообщила об открытии маршрутов из четырех городов Украины. Как информирует replyua.net, соответствующая информация была предоставлена пресс-службой компании. Уже известно о запуске маршрутов из городов Киев, Львов, Житомир и Ровно. 27 июля впервые из указанных городов будут запущены ночные рейсы. Пока что автобусами FlixBus можно будет доехать до польских городов Катовице и Краков, а также чешских Брно, Остравы и Праги. Минимальная цена билета составляет 145 гривен.

По словам вице-президента компании по странам Восточной Европы Николая Войтюка, спустя некоторое время компанией будет расширен перечень городов Украины, из которых будут отправляться автобусы.

«Суть нашего задания состоит в сближении между собой европейских городов. Благодаря новым маршрутам, FlixBus расширит свое присутствие в восточноевропейском регионе. С учетом недавно принятого ЕС решения об отмене виз для украинских граждан, с нашей стороны ожидается увеличение спроса на путешествие из Украины в страны Европы», - отметил Войтюк.
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