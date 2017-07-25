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Фармацевтическая компания из США отказалась запускать производство в Украине

Фармацевтическая компания из США отказалась запускать производство в Украине
MSD, крупная фармацевтическая компания из Соединенных Штатов, не зайдет на украинский рынок. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, об этом заявила Маргарита Огнивенко, занимающая должность главы департамента инновационных лекарственных препаратов MSD.

По ее словам, американская компания не нашла ни одной площадки в Украине, на которой можно было бы запустить производство лекарственных препаратов. «В прошлом году у нас также были переговорные процессы в этом направлении, но пока в Украине площадок, соответствующих всем стандартам, где мы могли бы стопроцентно согласиться с циклом производства наших продуктов «от» и «до», не найдено», подчеркнула Огнивенко. По ее словам, площадки этой компании, где запущено производство, удалось найти только в Ирландии, Бельгии и Канаде.

Нужно отметить, что эта компания является одной из крупнейших не только в США, но и во всем мире. Торговая марка принадлежит Merck&Co., Inc, штаб-квартира находится в американском штате Нью-Джерси, в городе Кенилворт. Американская компания в нашей стране представлена маркой «МСД Украина».
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