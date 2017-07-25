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Эксперты рассказали, насколько стягивание РФ войск к украинской границе чревато войной

Эксперты рассказали, насколько стягивание РФ войск к украинской границе чревато войной
В беседе с журналистами издания «Апостроф» ряд военных экспертов поделились своей точкой зрения о том, какова вероятность начала большой войны России против Украины в связи с тем, что за несколько последних дней Кремль стянул войска к украинской границе. Об этом сообщает replyua.net.

В частности, Игорь Романенко, бывший заместитель руководителя Генерального Штаба ВСУ, отметил, что для Путина начинать полномасштабное наступление не имеет никакого смысла. «Пока что он пытается разобраться и посмотреть, каким образом происходят изменения каждую неделю или ежедневно», - сказал Романенко. В то же время, по словам бывшего заместителя министра обороны Александра Кузьмука, вероятность полномасштабного наступления на Донбассе не исчезла, и возобновиться военные действия могут не сейчас, а когда угодно.

«Мы обязательно должны из того исходить, до какой степени российские военнослужащие могут внести изменения в развитие событий. Не факт, что Российская Федерация может прибегнуть к сумасшествию. Как бы там ни было, украинские Вооруженные силы жестоко будут биться, и эта битва будет жестокой», - отметил Александр Кузьмук.
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