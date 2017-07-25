Названы крупнейшие перевозчики, которые чаще других летают в Борисполь

Павел Рябикин, директор Борисполя, заявил о том, что крупнейшим авиаперевозчиком, работающим с аэропортом, является МАУ. Как передает replyua.net со ссылкой на ЦТС, по словам Рябикина, в общей сложности пять крупных авиакомпаний совершают регулярные рейсы из Борисполя.
На первом месте МАУ – на его долю приходится более 60 процентов всех рейсов. «Самый крупный перевозчик у нас - МАУ. Потом - Azur Air. Третья в летний период - Windrose. Также Lufthansa и Turkish Airlines», подчеркнул директор воздушной гавани. Рябикин при этом не стал раскрывать долю полетов всех перевозчиков, но отметил, что МАУ совершает порядка 60 процентов от всех вылетов.
«Та компания, которая привозит больше всего пассажиров, получает самые объемные скидки. Вот у нас сейчас в эту зону попадает 3-4, которые летают в Борисполь многие годы. Но все равно самая большая скидка у базового перевозчика – МАУ», добавил Рябикин. Размеры скидок устанавливаются, исходя из двух факторов – приказ Мининфраструктуры о границах сборов, а также положения Борисполя о правилах скидок по объемам перевозок.