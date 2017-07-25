Спека,зливи та грози: на Україну чекає різка зміна погоди

Сьогодні, 25 липня, синоптики Українського Гідрометцентру очікують у деяких регіонах країни зливи у супроводі гроз та підвищення температури в межах +30 - +34 градусів за Цельсієм. Про це інформує replyua.net. Зокрема, до сильних злив варто готуватися мешканцям західних областей України. Стовпчики термометра там будуть коливатися у межах +24 - +30 градусів тепла.
У деяких регіонах півночі та центру країни передбачаються також зливи та грози, а температура повітря складе від +29 до +32 градусів. На півдні передбачається суха та сонячна погода. Щодо температури повітря, то вона буде високою – в межах +30 - +34 градусів. Подібними погодні умови будуть у східних областях, там температура повітря становитиме від +30 до +32 градусів тепла. На мешканців столиці України сьогодні чекає сонячна погода, температура повітря складе в межах +30 -+32 градусів за Цельсієм.
Щодо погодних умов до кінця поточного тижня, то вони суттєво змінятися: на заході та півночі України очікуються сильні зливи, місцями у супроводі граду та шквалистого посилення вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря при цьому візьме тенденцію на зниження і становитиме в межах +22 - +27 градусів тепла.