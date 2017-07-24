Російські дипломати вперше зустрілися з матір’ю полоненого військового Агеєва

Світлана Агєєва, мати затриманого в кінці червня російського контрактника Віктора Агєєва, вперше зустрілася з російськими консулами в Україні. Про це повідомив захисник полоненого росіянина Віктор Чевгуз, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зокрема, адвокат розповів, що в понеділок, 24 серпня, він разом з Агєєвою був на прийомі а Адміністрації президента України. Опісля вони відвідали російське посольство в Києві. Там мова йшла здебільшого про юридичні питання. Чевгуз зауважив, що представники дипломатичної служби Російської Федерації в Україні пообіцяли допомогти зі звільненням полоненого Агєєва, зазначаючи, що це їх обов’язок. Наразі російським дипломатам було відмовлено в зустрічі з затриманим. Це пояснюється тим, що під час початкового етапу розслідування будь-які зустрічі неможливі до тих пір, поки не будуть проведені слідчі дії. Однак дипломати зазначили, що вже після 24 липня побачення може відбутися.
Щоправда в зв’язку з тим, що Агєєв перебуває в СІЗО в Луганській області, ця справа знаходиться під юрисдикцією не київського, а харківського консульства РФ в Україні. Наразі представники обох консульств домовились про спільні дії, а також харків’яни додали, що вони допоможуть не лише в вирішенні юридичних питань, а й придбанні й забезпеченні Агєєва всім необхідним.