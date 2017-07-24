Кабмін проти підвищення цін на газ – Гройсман

Кабінет міністрів України виступає проти підвищення цін на газ для населення, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Про це заявив український прем’єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв’ю журналістам «5 каналу». Очільник уряду зауважив, що ціни на газ і надалі залежатимуть від інфляційних процесів, тоді як ціни на послуги ЖКГ встановлюються в регіонах. Крім того, Гройсман запевнив, що на даний момент держава продовжує готуватися до зими та опалювального сезону, аби до жовтня була можливість «м’яко увійти в опалювальний сезон, користуючись заздалегідь подготовленими запасами».
Нагадаємо, раніше Володимир Гройсман заявляв, що Верховна Рада має прийняти законопроект про пенсійну реформу вже в вересні після того, як парламентарі повернуться з літньої відпустки. Як зауважив прем’єр, ухвалення реформи дозволить вже з жовтня збільшити розмір пенсій для 9 мільйонів українських пенсіонерів. Крім того, керівник Кабінету міністрів додав, що після пенсійної реформи щорічно буде відбуватися автоматичне осучаснення пенсій, починаючи з 2019 року.