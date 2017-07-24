МЗС України буде відстежувати, як позначають Крим на картах

Міністерство закордонних справ України заявило про запуск другого етапу проекту «Крим на карті світу», що націлений на дослідження навігаційних систем та продуктів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що представники МЗС звернулися до громадян з проханням, аби вони повідомляли про інциденти неправильного позначення Кримського півострова на картах у світі. У відомстві додали, що допомогти в проекті може кожен, хто цього бажає і має смартфон, планшет чи автомобіль, де можна відкрити карту і визначити правильність позначення автономної республіки Крим на мапі.
Результати досліджень, а саме некоректні дані, МЗС просить надсилати на урядову електронну пошту [email protected], додаючи при цьому знімок чи скріншот карти, інформацію про навігаційний продукт,зображення якого додається ( тут необхідно вказувати його назву, мову використання, рік виготовлення і дату останнього оновлення карти), дані про компанію-виробника карти (назва, країна і місцезнаходження центрального офісу), а також інформацію про прилад, на якому використовується програмний продукт і в разі, якщо мова йде про навігатор в автомобілі, необхідно вказувати марку автівки та рік її випуску.