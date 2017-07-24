Курт Волкер удивил украинских депутатов новым заявлением о урегулировании ситуации на Донбассе

Спецпосланник Госдепа в украинский регион Курт Волкер сделал новое заявление по поводу Донбасса. Он встретился с главами комитетов Верховной Рады Украины в Киеве и выслушал мнение председателя Комитета по иностранным делам Анна Гопко о том, что США должны сильнее давить на Россию санкциями. О б этом в воем блоге пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн.
По его словам, реакция Курта Волкера на слова Анны Гопко оказалась, мягко говоря, не совсем предсказуемой. Курт Волкер в ответ вдруг обратил внимание украинских депутатов на то, что они «...должны сделать для жителей удерживаемых пророссийскими сепаратистами территорий Донбасса все, чтобы они почувствовали себя важными Украине...» и добавил, что только так он видит возможность решения конфликта не военным, а мирным путем.
Как пишет манн, теперь многим следует напрячь мыслительный орган и постараться понять какую важнейшую мысль высказал спецпосланник США и что он имел в виду. По мнению Соломона Манн, есть опасение, что украинские парламентарии так и не поймут, что имел ввиду Волкер, а, если и поймут, то пропустят мимо ушей, ведь проводит важные реформы не всем выгодно под куполом парламента.