Блогер: Холодницкому не мешало бы еще раз проверить Е-декларацию Рабиновича

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Украинский журналист и блогер Виктор Уколов у себя в Facebook пишет о том, что, оказывается, в перерывах между эфирами на 112 телеканале и Ньюс Ван лидер партии «За життя» Вадим Рабинович неплохо проводит время за границей. Правда он там уже публично не беспокоится за бедных украинцев, в теплых краях народный депутат Вадим торгуется за землю на острове Сен-Мартен в Карибском море, где хочет себе прикупить земельный участок, стоимостью в 12 млн долларов.Французские СМИ засняли Вадима Рабиновича, как раз в процессе торгов за землю. На виде оппозиционный нардеп говорит, что может оплатить стоимость и в долларах, и в евро. Продавец говорит, если народный депутат Украины купит в таком месте землю, то ему непременно будут завидовать.«Я лично завидовать не буду, но все же неплохо было бы Вадиму Рабиновичу вложить эти деньги в Украину, а именно открыть какое-нибудь предприятие», – написал Виктор Уколов. Также он отметил, что главе САП Назару Холодницкому не мешало бы еще раз проверить Е-декларацию Рабиновича, чтобы убедиться, хватает ли нардепу, согласно поданной им декларации, ему денег на такую дорогую покупку.