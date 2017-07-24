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Халатність польських прикордонників спричинила смерть відомого українського математика

Халатність польських прикордонників спричинила смерть відомого українського математика
Видання «Вести» інформує, що на пункті пропуску «Шегині», мандруючи до Польщі, помер один із найбільш відомих математиків України Юрій Зелінський. Як передає replyua.net, на переконання колег померлого 70-річного чоловіка, загибель математика спричинена недбалими діями працівників прикордонних служб. За даними колег Зелінського, який працював завідувачем відділом комплексного аналізу і теорії потенціалу Інституту математики НАН України, науковець мав намір разом зі своїми польськими колегами взяти участь у міжнародній зустрічі математиків.

Колега Зелінського Юрій Чураченко заявив, що він був одним з найвидатніших математиків у сучасному світі, вчора його було поховано у місті Бориспіль Київської області. Особливо Чураченка, за словами його близьких, вразило ставлення польських прикордонників до науковця.


Він наголосив, що під час поїздки професор при собі мав лист, який підписали керівники, ректори, директор Інституту математики з проханням зробити все для безперешкодного перетну кордону. «Минулої п’ятниці було дуже жарко, а для людини майже 70-річного віку це досить непросто. Юрій Зелінський підійшов до дівчини на нейтральній сторонні та показав листа. Однак дівчина сказала, що це не її справа. Свою роль зіграло хворе серце та вік вченого», - сказав математик.
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