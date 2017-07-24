Переселенці допомогли Дніпру стати «мільйонником»

У місті Дніпро кількість населення, за даними на травень поточного року, вкотре перевищила показник одного мільйона осіб. Як передає replyua.net, на початку червня вона становила 1 млн. 2 тис 636 осіб, при тому, що місяць перед цим мешканцями Дніпра було 976 тис 110 осіб, а у перший місяць року - 978 тис 943 людини. Таку інформацію сьогодні надали у Головному управлінні статистики в Дніпропетровській області.
Разом з цим офіційний сайт Держслужби статистики повідомляє, що у період із січня по травень цього року за показником міграційного приросту саме Дніпропетровська область стала лідером в Україні (23 тисячі 489 осіб). На другому місці – столична область (12,6 тисяч осіб), третю сходинку зайняла Харківська область (майже вісім тисяч осіб). А ось перше місце за скороченням кількості населення займають Донецька (16 тис 734 тис осіб) і Луганська (14 тис 786 осіб) області. Третє місце із суттєвим відривом займає Вінницька область (1,7 тис осіб).
За показником кількості населення в Україні Дніпро займає четверту сходинку. Одеса, після Києва та Харкова, опинилася на третій сходинці. Кількість мешканців Одеси вже понад десять років не може досягнути мільйонної позначки.