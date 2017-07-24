Геращенко: военного Агеева ни разу не навестили российские консулы

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко на своей странице в Facebook пишет о том, что после прочтения откровений в СМИ российского кадрового ефрейтора Агеева всплыл единственный важный в этих откровениях пассаж – это то, что российского военного ни разу не посетили российские консулы. Ирина Геращенко отмечает, что украиснкие консулы борются за посещение наших воинов в тюрьмах РФ, наших консулов физически избили в Чечне, когда они прорывались на суд к Карпюку и Клиху, их не пускают к Сенцову и Кольченко, которым навязывают российское гражданство, наш консул разыскивал Романа Сущенко в Лефортово и пробивался к Евгению Панову.
«Это и есть два мира, и слава Богу, что Украина – не Россия, что Украина своих не кидает, не забывает, признает, борется, уважает. А для РФ это все просто «нас там нет». Я сама несколько раз в тюрьмах встречала граждан РФ, которых месяцами не посетил консул, несмотря на информирование», – написала Ирина Геращенко. По ее словам, РФ не нужны пленные бойцы, как граждане, а тем более жители Крыма и Донбасса. Им нужны только территории.
Вице-спикер парламента отметила, украинские консулы в РФ – реальные герои. Ежедневно они делают в военных условиях свое важное дело, помогают украинцам. Наши дипломатические отношения с РФ сведены к минимуму, но те, кто требуют немедленного разрыва, должны осознать одну простую вещь – тогда мы оставляем на произвол судьбы десятки украинцев в российских тюрьмах и у нас будет очень мало шансов их оттуда вытащить.