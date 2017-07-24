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«Арестуйте Путина!» Украинским властям посоветовали прибегнуть к жесткой мере

«Арестуйте Путина!» Украинским властям посоветовали прибегнуть к жесткой мере
Украинская власть должна соответствующим образом отреагировать на то, что российский суд принял решение арестовать заочно Руслана Кравченко, который является прокурором Главной военной прокуратуры Украины, Вадима Приймачка, работающего следователем по особо важным делам, а также бывшего главы ГПУ Олега Махницкого и Николая Голомши, ранее занимающего должность его заместителя. Как сообщает replyua.net, об этом Корбан написал на своей странице в Facebook. Мерами в качестве ответа, по мнению политика, должны стать заочные аресты российского президента Путина или главы Минобороны РФ Шойгу.

«Господа сотрудники правоохранительных органов, не нужно тормозить. Наконец-то сделайте серьезный ассиметричный ответ. А мы будем наблюдать, сможете ли вы заочно арестовать Путина и Шойгу? Или, в конце концов, Плотницкого и Захарченко? Наступило время для проявления креатива в мышлении - привлечь для исполнения важной государственной задачи какой-то столичный Днепровский райсуд», - отметил в своем посте Геннадий Корбан.

По его словам, он очень негативно относится к процессу обсуждения в Украине подобных заочных судов.
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