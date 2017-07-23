Ми не можемо дивитися на це інакше, як співучасть в агресії Кремля проти України – Клімкін про скандал про турбіни Siemens

Очільник українського Міністерства закордонних справ Павло Клімкін заявив, що результати скандалу довкола постачання газових турбін німецькою компанією Siemens до анексованого Кримського півострова, будуть уроком для бізнес-сектору, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Голова зовнішньополітичного відомства наголосив, що Кремлю вірити не можна , а вся ця ситуація є серйозним уроком на майбутнє для бізнесменів, які зрозуміють, що «з наперсточниками ніколи не можна бути партнерами та мати справи». Міністр підкреслив, що офіційний Київ неодноразово попереджав керівництво Siemens, німецький уряд та інституції Європейського Союзу, вказуючи на «діри» в санаційному режимі. При цьому, за словами Клімкіна, в Європі дослухалися до Києва та займалися пошуками можливостей для запобігання правопорушень, однак у ситуації з Siemens менеджмент компанії «відмовлявся бачити очевидні речі».
Саме тому, як зазначив урядовець, треба тепер визначити, що ці «газотурбіни будуть допомагати злодіям облаштовувати загарбаний Крим і в зв’язку з цим офіційний Київ не може розглядати цей випадок не як співучасть в агресії РФ проти України».