Эксперт: после таких резких заявлений, Волкер вряд ли будет принят в Москве с распростертыми объятиями

Курт Волкер, спецпосланник Госсекретаря США в регион украинского конфликта, посетил контролируемую Украиной часть Донбасса и сделал неприятное для Кремля заявление для прессы. «...Российская агрессия – вот виновник насилия в восточной Украине, где люди погибают от того, что следует рассматривать как «горячую войну», а не как «замороженный конфликт» - заявил он сегодня на Донбассе.
Как пишет в своем блогер израильский политический эксперт Соломон Манн, Курт Волкер пока не сообщил о дальнейших планах по урегулированию конфликта на востоке Украины, однако после таких резких заявлений, он вряд ли будет принят в Москве с распростертыми объятиями с уважением. «Пока сложно понять надобности столь резких его заявлений: либо он работает против Трампа, либо Трамп решил сначала припугнуть Москву резкими заявлениями Волкера», – написал эксперт.
Он добавляет, что в любом случае, Волкер сегодня сказал абсолютную правду, но полностью разрушил то нестойкое равновесие, которого добился в отношениях с Москвой Трамп на саммите G20. Как он теперь будет контактировать с противоположной стороной – нет никаких предположений, ведь его обвинят в одностороннем подходе, ибо он сделал заявление еще до того, как посетил сторону сепаратистов, куда его теперь возможно вообще не пустят.