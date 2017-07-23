Климкин: Украина била в колокола еще во время скандала с «Мистраль»

В статье для «Европейской правды» Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, прокомментировал скандал с поставками турбин Siemens в аннексированный Крым, передает replyua.net.
«Поставка газовых турбин Siemens на территорию оккупированного Крыма, несмотря на серьезный санкционный режим, не была роковым стечением обстоятельств. Ведь так же, как и с историей с «Мистраль», Украина била в колокола. Мы предупреждали Siemens, Федеральное правительство Германии и Европейские институты», написал глава МИДа. По его словам, Украина неоднократно указывала на дыры в санкционной политике, и ее действительно слушали, поэтому удалось избежать множества похожих ситуаций.
Климкин подчеркнул, что на этот раз в немецкой компании не стали замечать очевидного, поверив обещаниям российской стороны, которая повторяла, что санкции непременно отменят в самом ближайшем будущем. «Кремлевский режим сейчас откровенно смеется над тем, как запросто можно одурачить лакомых к большим деньгам представителей европейского бизнеса - бизнеса законопослушного», добавил министр.