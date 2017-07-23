Рева объяснил, когда средняя зарплата в Украине повысится до 11 тысяч гривен

Андрей Рева, министр социальной политики, заявил о том, что средняя заработная плата в Украине повысится до 11 тысяч гривен только в 2021 году.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, министр подчеркнул, что такую задачу перед правительством поставил глава государства Петр Порошенко. «Мы объективно оцениваем экономическую ситуацию, и я надеюсь на то, что внедрение второго уровня пенсионной системы возможно начать в 2021 году. Именно в 2021 году сравняется пенсионный возраст для мужчин и женщин», заявил Рева и отметил, что, согласно прогнозам, к этому времени размер средней зарплаты в Украине приблизится к одиннадцати тысячам гривен, но, если будут благоприятные условия, размер заработной платы будет даже выше.
Министр добавил, что при росте зарплаты также увеличатся и поступления в бюджет, после чего можно будет ввести накопительный уровень, и для украинцев с высокой зарплатой эти отчисления будут практически незаметными, что позволит сократить количество тех, кто уклоняется от уплаты взносов.