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Рева объяснил, когда средняя зарплата в Украине повысится до 11 тысяч гривен

Рева объяснил, когда средняя зарплата в Украине повысится до 11 тысяч гривен
Андрей Рева, министр социальной политики, заявил о том, что средняя заработная плата в Украине повысится до 11 тысяч гривен только в 2021 году.

Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, министр подчеркнул, что такую задачу перед правительством поставил глава государства Петр Порошенко. «Мы объективно оцениваем экономическую ситуацию, и я надеюсь на то, что внедрение второго уровня пенсионной системы возможно начать в 2021 году. Именно в 2021 году сравняется пенсионный возраст для мужчин и женщин», заявил Рева и отметил, что, согласно прогнозам, к этому времени размер средней зарплаты в Украине приблизится к одиннадцати тысячам гривен, но, если будут благоприятные условия, размер заработной платы будет даже выше.

Министр добавил, что при росте зарплаты также увеличатся и поступления в бюджет, после чего можно будет ввести накопительный уровень, и для украинцев с высокой зарплатой эти отчисления будут практически незаметными, что позволит сократить количество тех, кто уклоняется от уплаты взносов.
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