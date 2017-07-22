Нехай мати Агєєва розкаже вдома про росіян на Донбасі – Грицак

Українська сторона надала дозвіл на зустріч полоненого російського військовослужбовця Віктора Агєєва з матір’ю для того, щоб жінка донесла росіянам, що на території українського Донбасу дійсно воюють громадяни Росії, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку позицію офіційного Києва озвучив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час брифінгу в суботу, 22 липня. Він наголосив, що саме в цьому і полягає головна відмінність українців від росіян, адже Київ робить кроки назустріч і відреагував на звернення Світлани Агєєвої, яка раніше зверталася до президента України Петра Порошенка з проханням зустрітися з сином. Крім того, Грицак наголосив, що українська сторона має сподівання на те, що Світлана Агєєва та російський журналіст Павло Канигін, який супроводжує її в поїздці до України, повернуться до Росії і будуть протидіяти меседжу «їхтамнєту» або ж принаймні розпочнуть кампанію проти того, щоб російських військових чи найманців відправляли на Донбас.
Нагадаємо, раніше журналіст Канигін заявляв, що мама Агєєва була здивована тим, що попри очікування агресивної реакції на її візит, в Україні її зустріли спокійно і навпаки пішли назустріч.