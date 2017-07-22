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Спецтема«Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян

СБУ викрила компанію, яка співпрацювала з терористами

СБУ викрила компанію, яка співпрацювала з терористами
Співробітники Служби безпеки України викрили комерційну структуру, яка співпрацювала з терористичним угрупуванням «Луганська народна республіка» , інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Таку інформацію оприлюднив очільник відомства Василь Грицак на брифінгу в суботу, 22 липня. Він наголосив, що в той час, коли на Донбасі українські військові боронять державу, окремі представники українського бізнес-сектору заробляють гроші по обидва боки барикад. Чи це робилося свідомо і є державною зрадою, чи заради фінансової вигоди, вирішить слідство, наголосив Грицак. Він повідомив, що ця компанія займається виготовленням та реалізацією технічних засобів для встановлення місцезнаходження мобільних терміналів, спецкомплексів для прихованої реєстрації відео- та радіоінформації.

Українським спецслужбам вдалося знайти докази того, що компанія дійсно допомагала терористам. Зокрема, після проведення обшуків, на комп’ютерах фірми виявили листування з представником так званої «ЛНР». В результаті обшуків також вилучили понад 140 спеціальних технічних засобів, які не мали офіційних документів, та 200 тисяч доларів готівкою. Долю керівництва компанії буде вирішувати слідство.
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