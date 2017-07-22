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Лозовий звернувся до АП з проханням нагородити українську співачку-патріотку званням «Заслуженої»

Лозовий звернувся до АП з проханням нагородити українську співачку-патріотку званням «Заслуженої»
Народний депутат Андрій Лозовий, який представляє в парламенті політичну силу «Радикальна партія Олега Ляшка», заявив, що він звернувся до Адміністрації президента України з клопотанням щодо надання співачці Анастасії Приходько звання «Заслуженої артистки України», інформує replyua.net з посиланням на канал 24.

Планами про свої наміри нардеп поділився на власній сторінці в соціальній мережі Facebook. Лозовий заявив, що він лише дізнався, що співачка, «якій українська душа дорожча за ринок Російської Федерації, яка приділяє увагу бійцям на фронті, яка роками займається прославлянням української культури в усьому світі», не володіє цією відзнакою. На думку політика, «це зашквар», що Анастасія Приходько досі не має цього звання. Саме тому Лозовий направив відповідне клопотання на Банкову і сподівається, що вже найближчим часом буде відомо про швидкі результати в цій справі.

Варто нагадати, раніше Анастасія Приходько виступала з різкими заявами на адресу українських артистів, які навідуються до Росії з гастролями та виступають на перших російських каналах.
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