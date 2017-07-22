У СБУ звернулися до матерів російських зниклих військових з пропозицією

Керівник Служби безпеки України Василь Грицак запропонував матерям російських військовослужбовців, які зникли на Донбасі, аби ті звернулися до Об’єднаного центру обміну заручниками, що працює при СБУ, з питанням проведення тестів ДНК для встановлення, де знаходяться їхні діти, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Про це Грицак заявив під час брифінгу в суботу, 22 липня. Він наголосив, що в інтересах самих громадян Росії зупинити «трафік цинкових домовин російських найманців» з території українського Донбасу. Як зазначає українська розвідка, на території України вже загинули декілька тисяч російських військових та найманців.
Грицак нагадав, що в Україні працює міжвідомча та була створена єдина база ДНК зниклих безвісти на території АТО осіб. Наразі, за словами голови СБУ,ця база налічує 300 ДНК-профілів осіб, які не співпадають зі зразками зниклих безвісти в зоні антитерористичної операції українських військовослужбовців та цивільних осіб. Грицак підкреслив, що нині є всі підстави вважати, що окремі наявні зразки належать саме військовослужбовцям та найманцям з Росії.