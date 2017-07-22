Російський консул досі не навідався до полоненого контрактника Агєєва – журналіст

Російського військовослужбовця, якого місяць тому затримали українські військові у складі диверсійної групи на Луганщині, і досі не відвідав російський консул, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку інформацію оприлюднив в ефірі телевізійного каналу «112 Україна» російський журналіст видання «Новая газета» Павло Канигін, який прибув днем раніше на територію України з матір’ю полоненого контрактника Світланою Агєєвою. Він заявив, що за цей місяць, поки росіянин перебуває під арештом в Україні, до нього не навідувалися дипломатичні представники Російської Федерації, лише представники Червоного Хреста.
Також журналіст розповів про результати зустрічі Світлани Агєєвої з сином у Старобільску. За його словами, затриманий непогано виглядав і ця зустріч стала для нього хвилюючою, але йому було дуже приємно зустрітися з матір’ю. Розмова тривала близько години. Агєєва привезла сину деякі особисті речі та цукерки і все це офіційно оформили співробітники СІЗО та передали затриманому росіянину. Крім того, Канигін додав, що Віктор Агєєв підтвердив на зустрічі, що він пішов служити до лав російської армії за контрактом, перейшов кордон з Луганщиною та потрапив на українську територію.