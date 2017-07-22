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Статистика за неделю: украинцы не ездят за границу, но получают бесплатные лекарства

Статистика за неделю: украинцы не ездят за границу, но получают бесплатные лекарства
Портал Сегодня подвел итоги уходящей недели, отметив самые важные события и новости Украины, информирует replyua.net. На этой неделе была обнародована очень интересная статистика.

Оказывается, подавляющее большинство граждан Украины, а таких набралось 69 процентов, за пределы Украины не выезжали ни разу в жизни. Более того, за последний год за границей смогли побывать только 13 процентов украинцев. Однако есть и хорошие новости. Павел Розенко, вице-премьер Украины, заявил о том, что на финансирование проекта «Доступные лекарства» правительство дополнительно выделит еще двести миллионов гривен. В настоящий момент к этой программе присоединились уже более шести тысяч аптек по всей стране, и только в прошлом месяце удалось профинансировать сразу полтора миллиона рецептов.

С 1 апреля, когда программа начала работать в Украине, было обслужено около 3 миллионов 600 тысяч рецептов. Кроме того, в Украине продолжает уменьшаться размер выделяемых государством субсидий населению –в июне годовой показатель снизился до 164 гривен на одно домохозяйство.
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