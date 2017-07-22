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Хлібне перемир’я на Донбасі не працює – МЗС Німеччини

Хлібне перемир’я на Донбасі не працює – МЗС Німеччини
У німецькому зовнішньополітичному відомстві заявили про недотримання перемир'я в зоні проведення антитерористичної операції. При цьому МЗС ФРН вважає, що всі сторони конфлікту не докладають достатніх зусиль до встановлення миру на Донбасі, передає replyua.net. Так, у офіційному зверненні Міністерство закордонних справ ФРН закликає всі сторони конфлікту терміново почати виконувати домовленості про припинення вогню. Причиною недотримання «хлібного перемир'я» МЗС Німеччини вважає недостатню політичну волю сторін конфлікту. Нагадаємо, що раніше було підтверджено про проведення телефонних переговорів на рівні лідерів «нормандської четвірки».

Останні дні виявилися найкривавішими для української армії на Донбасі протягом тривалого часу. У період з 19 по 20 липня в зоні АТО загинули 8 військовослужбовців.

Антитерористична операція триває з квітня 2014 року. За цей час загинули понад 11 тисяч осіб, десятки тисяч поранені, понад мільйон українців були змушені покинути свої житла. Економічний збиток обчислюється багатьма мільярдами. Україна втратила контроль над частиною Донецької та Луганської областей, а також 400-кілометровою ділянкою держкордону з Росією.
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