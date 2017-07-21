Тревожные новости Марьенки: осколками ранено троих детей

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Пророссийские боевики продолжаю хаотические обстрелы по мирной территории Украины, как результата с Марьенки продолжают поступать печальные новости: на улице Молодежной ранены трое детей – 19-летняя Аня, 14-летний Ваня и 3-летняя Тамара. Мина упала во дворе, где в то время находились дети. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.По его словам, дети получили осколочные ранения. К счастью, нетяжелые, их жизни ничто не угрожает. Больше всего зацепило самую маленькую – Тамару, ее ранило в живот. «Сейчас в больнице в Курахово, куда доставили детей, находится Владимир Мороз, председатель Марьенской администрации, руководитель военно-гражданской администрации. По его словам, только маленькую девочку вывели из операционной, врачи говорят, обломок не задел внутренних органов», – отметил Павел Жебривский.Он добавил, что медики уже осмотрели и оказали медицинскую помощь всем трем детям – мелкие обломки с мягких тканей достали, но говорят, что им нужно будет серьезное медикаментозное лечение и реабилитация.