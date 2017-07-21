валюта
СпецтемаНусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

Путін присоромив Порошенка за високий рівень корупції в Україні

Путін присоромив Порошенка за високий рівень корупції в Україні
Вже за сталою традицією президент Росії полюбляє критикувати «київську хунту». Цього разу Володимири Путін розкритикував керівництво країни за те, що те покриває в Україні корупцію. Як пише у себе в блозі український дипломат Вадим Трюхан, в принципі Путін правильно і зробив, адже наша влада вже виробила імунітет і спокійно сприймає критику наших західних партнерів, а тут раптом станеться диво і президенту і компанії раптом стане соромно, згадають про країну і людей, яким було обіцяно «життя по-новому», і критика президента країни агресора стане каталізатором швидких і якісних змін.

В той же час Вадим Трюхан зауважує, що є одна дивна річ, яка залишилася за кадром. Путін так захопився критикою української влади, що ненароком забув покритикувати себе, адже Україна і Росія ділять «почесне» 131 місце із 173, разом з Казахстаном, Іраном і Непалом, після Гондурасу, Сьєра-Леоне і Молдови.

«Заради об’єктивності варто звернути увагу на те, що в України прогрес за рік аж 2 бала, а загалом за 3 роки після Революції Гідності, 4 бала, тоді як Росія топчеться на місці», – написав дипломат.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Неожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине

Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх
Важное за сутки
21 июл 2017
6025

Политолог: нужно как можно быстрее убрать из информационного поля всех коллаборационистов – Мураева, Бондаренко, Савченко

Популярный в Украине блогер и политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет о том, что такой наглости от сепаратистов не видели от 2014-15 годов, рассказывают волонтеры. Конечно же сепаратистам

21 июл 2017
5981

Порошенко розповів, як Україна відповість за ескалацію бойових дій на Донбасі

Під час найближчих переговорів у нормандському форматі буде обговорюватися ескалація військового конфлікту на Донбасі, яка призвела до суттєвого збільшення втрат серед представників Збройних сил

Последние новости

Росія свідомо зриває хлібне перемир’я – МЗС України

Новопризначений спецпредставник США прибуде на Донбас і відбуде в дипломатичне турне Європою для вирішення українського питання

Мати російського військового Агєєва приїхала до України

Підсумки візиту Луценка до Дніпра – троє звільнених прокурорів

Компанія Siemens буде судитися за повернення проданих Росії турбін

Сазонов розповів чому на фронті відбулось загострення

Тревожные новости Марьенки: осколками ранено троих детей

Путін присоромив Порошенка за високий рівень корупції в Україні

Кримський Бандерівець: у Херсоні падає кількість «ватників», а в Криму – задоволених Росією

Відомо, хто замінить речника Трампа Спайсера, який подав у відставку

Путін мав домовленості з владою Німеччини щодо турбін Siemens – ЗМІ

Японские производители сложных вооружений вступят в схватку с российскими конкурентами

Портніков: з Росії можна тільки тікати

Вашингтон заборонить громадянам США їздити до КНДР

Росія відмовилася видати Україні беркутівців

Блогер: для Лукашенка ця осінь може виявитись останньою

Спікер Трампа пішов у відставку

Навколо КНУ ім. Шевченка розгорнувся скандал

Політолог розповів про два інтереси Лукашенка, з якими він полетів з Києва

Блогер: чи відбере Китай арктичні території Росії?

 Новости за день