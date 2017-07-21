Путін присоромив Порошенка за високий рівень корупції в Україні

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Вже за сталою традицією президент Росії полюбляє критикувати «київську хунту». Цього разу Володимири Путін розкритикував керівництво країни за те, що те покриває в Україні корупцію. Як пише у себе в блозі український дипломат Вадим Трюхан, в принципі Путін правильно і зробив, адже наша влада вже виробила імунітет і спокійно сприймає критику наших західних партнерів, а тут раптом станеться диво і президенту і компанії раптом стане соромно, згадають про країну і людей, яким було обіцяно «життя по-новому», і критика президента країни агресора стане каталізатором швидких і якісних змін.В той же час Вадим Трюхан зауважує, що є одна дивна річ, яка залишилася за кадром. Путін так захопився критикою української влади, що ненароком забув покритикувати себе, адже Україна і Росія ділять «почесне» 131 місце із 173, разом з Казахстаном, Іраном і Непалом, після Гондурасу, Сьєра-Леоне і Молдови.«Заради об’єктивності варто звернути увагу на те, що в України прогрес за рік аж 2 бала, а загалом за 3 роки після Революції Гідності, 4 бала, тоді як Росія топчеться на місці», – написав дипломат.