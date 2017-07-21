Москва проти розміщення представників ОБСЄ вздовж всього кордону, бо має наміри й надалі постачати зброю на Донбас – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що Російська Федерація виступає проти розміщення представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вздовж усього українсько-російського кордону через те, що Москва має наміри і надалі постачати озброєння на окуповані території Донбасу, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідне повідомлення було опубліковано на сайті українського МЗС. У ньому зазначається, що зовнішньополітичне відомство України взяло до уваги рішення Постійної Ради ОБСЄ з приводу продовження до кінця жовтня поточного року мандату СММ ОБСЄ на 2 російських пунктах пропуску «Гуково» та «Донецьк». Також українських дипломатів розчарувала позиція РФ, яка є диною країною в ОБСЄ, яка перешкоджає розширенню мандату Місії вздовж всієї території кордону між Україною та РФ.
В зв’язку з цим офіційний Київ вкотре закликав Москву неухильно виконувати напередодні взяті зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, у тому числі і ті, які стосуються забезпечення доступу представників ОБСЄ до кордону для моніторингу ситуації в регіоні, що є одним із критично важливих пунктів для стабілізації ситуації на Донбасі.