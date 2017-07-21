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Генпрокуратура зайнялася нардепом Вілкулом

Генпрокуратура зайнялася нардепом Вілкулом
Одного із лідерів політичної сили Опозиційний блок Олександра Вілкула підозрюють у несплаті податків, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко. Наразі Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження проти парламентаря. Луценко зазначив, що згідно з даними, які ГПУ надали представники Державної фіскальної служби Дніпропетровщини, в результаті позапланової перевірки було виявлено ознаки ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Наразі, як зазначив генпрокурор, фахівців Державної фіскальної служби мають провести необхідні слідчі дії та експертизи. Керівник ГПУ сподівається, що це відбудеться якомога скоріше . Опісля представники Генеральної прокуратури вже матимуть підстави для прийняття подальших рішень у цій кримінальній справі.

Нагадаємо, раніше Луценко вже анонсував направлення до Верховної Ради подання на Вілкула. Як зазначав тоді генпрокурор, у ДФС виявили, що згідно з декларацією Вілкула за 2015 рік, нардеп не сплатив до держбюджету 19 мільйонів гривень податків.
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