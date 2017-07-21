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Американських військових, які у Львові врятували людей, представлено до нагороди

Американських військових, які у Львові врятували людей, представлено до нагороди
У прес-службі Міноборони України повідомили, що військовослужбовці США, які врятували життя людей з будинку у Львові, охопленого пожежею, було представлено до нагороди «Медаль для солдата» у Сполучених Штатах. Про це передає replyua.net.

Варто нагадати, що військовослужбовці США, які представляють 45-ту Бригадну бойову групу американської Нацгвардії у штаті Оклахома, а саме: Метью Одом, Нельсон Диз, Вінсент Хамерікхаус, Келлар Джексон, Аарон Мур і Кевін Полк знаходилися на екскурсії у Львові. У центральній частині обласного центру, поруч зі Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломіі Крушельницької вони помітили, що над одним з будинків є густий дим і без вагань відправилися до будівлі, яку вже на той час охопив вогонь.

«За спогадами військових, підійшовши до будинку, вони там не побачили рятувальних служб, а тим часом вогонь розповсюдився на другий поверх. Дихати було важко через дим від пожежі. Військові, незважаючи на незнання української мови, почали стукати у двері мешканців та привертати їхню увагу. Люди відразу зрозуміли, що перебувають у небезпеці. Поки приїхали рятувальники, американські військові провели евакуацію третього поверху», - наголошується у повідомленні.
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