Генерал пояснив, чи варто Україні остерігатися навчань РФ у Білорусі

Деякі зовнішні ознаки вказують на те, що від російських військових навчань в Білорусі варто очікувати найбільш неочікуваних наслідків. Як інформує replyua.net, про це журналістам видання InfoResist заявив екс-заступник голови Генштабу, генерал-лейтенант Ігор Романенко.
За його словами, від «Кавказу – 2016» ці навчання відрізняються тим, що першочергово вони більшою мірою були спрямовані на Польщу та прибалтійські країни. Однак, продовжив Романенко, росіяни собі уявляють загрозу з боку НАТО. «Північноатлантичний альянс у кожній країні розмістив по 1200 осіб, це виглядає смішно, адже Росія має вже зараз 70 тисяч військ і протягом найближчого часу вона має намір збільшити їх щонайменше до 200 тисяч», - сказав генерал.
Він також зазначив, що у росіян є спеціальний прийом: вони говорять про початок навчань, а це означає, що, згідно до віденських документів, має бути понад три тисячі військових. «А вже після цього не виключено, що може бути оголошено про незаплановану перевірку, під час якої Москва може загнати скільки заманеться російських військових», - наголосив Ігор Романенко.