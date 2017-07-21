Суд оприлюднив рішення у справі Ляшка

У столичному Печерському суді закрили справу стосовно сумісництва, яку щодо очільника Радикальної партії Олега Ляшка було порушено за поданням НАПК. Як передає replyua.net, про це в інтерв'ю представникам ЗМІ заявив безпосередньо Олег Ляшко після того, як судове засідання було завершено.
«Мова йде про сфальсифіковану справу, мені напевно відомо, що я нічим іншим, окрім виконання обов’язків народного депутата, не займаюся. Вони вирішили приховати докази, які підтверджують відсутність у моїх діях порушення закону. Тому протокол також було сфальсифіковано», - сказав головний радикал України. За словами Олега Ляшка, він має намір брати участь у наступних виборах глави держави, через це для нього вкрай важливо жити у відповідності до закону.
«Я маю серйозні амбіції я хочу отримати перемогу президентських виборах, я хочу, аби перемога була за нами, через це ми дуємо на холодну воду ... До того, як почати щось робити, я думаю. До порушень закону я не вдаюся, і це моя позиція », - зазначив він. У той же час, Ляшко наголосив, що планує скликати позачергове засідання парламенту, на якому б розглянули проект закону про імпічмент та зняття депутатської недоторканності.