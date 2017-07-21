В Интернете опубликовано видео трогательного обращения к украинцам лауреата Нобелевской премии

Пользователи видеохостинга YouTube обсуждают весьма трогательное обращение Роалда Хоффманна, лауреата Нобелевской премии в химической отрасли 1981 года, к своим землякам. Как передает replyua.net, ученый имеет украинские корни, поскольку его местом рождения является Золочев Харьковской области. Так, в коротком видеообращении ученый поделился историей своей семьи, а также каким образом он и его мать смогли избежать печальной судьбы многих евреев в период Холокоста.
Хоффманн отмечет, что нынешняя Украина является независимым, демократическим государством с развитой экономикой. «Старшее поколение в Украине живет достойной жизнью, а молодые люди постоянно стремятся стать лучше. Безусловно, все это не просто так дается. Вы должны были искоренить все то, что после себя оставила советская власть, в частности, я имею в виду коррупцию. К тому же, сейчас вам приходится отстаивать свою территорию из-за агрессивной политики России. Однако все то, что вы сейчас делаете, является поводом для надежды на будущее», - подчеркнул ученый.
По мнению Хоффмана, для создания безопасного и демократического государства Украина должна будет пройти непростой путь, но этого точно можно достичь.