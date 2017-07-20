НАЗК займеться Тимошенко

Представники Національного агентств аз питань запобігання корупції ухвалили рішення про перевірку електронних декларацій лідера політичної партії «Батьківщина» та нардепа Юлії Тимошенко, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку інформацію оприлюднив заступник керівника НАЗК Руслан Радецький. Він зазначив, що це рішення було затверджено на сьогоднішньому засіданні. Передбачається, що компетентні органи перевірять звітність колишнього прем’єр-міністра та нинішнього нардепа Юлії Тимошенко за 2015 та 2016 роки. Таке рішення щодо проведення перевірки було ухвалено після того, як до НАЗК надійшло відповідне звернення Генеральної прокуратури. У повідомленні прокуратури зазначається, що в е-деклараціях Тимошенко за зазначений період може міститися недостовірна інформація.
Варто нагадати, раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро займаються розслідуваннями 61 кримінальному провадженні, фігурантами яких стали низка народних депутатів, представників уряду та держслужбовці місцевих органів виконавчої влади за результатами перевірки їхніх електронних декларацій.