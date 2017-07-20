валюта
СпецтемаГорбунов: у меня сердце кровью обливается – украинцы обязаны помириться с Россией

НАЗК займеться Тимошенко

НАЗК займеться Тимошенко
Представники Національного агентств аз питань запобігання корупції ухвалили рішення про перевірку електронних декларацій лідера політичної партії «Батьківщина» та нардепа Юлії Тимошенко, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Таку інформацію оприлюднив заступник керівника НАЗК Руслан Радецький. Він зазначив, що це рішення було затверджено на сьогоднішньому засіданні. Передбачається, що компетентні органи перевірять звітність колишнього прем’єр-міністра та нинішнього нардепа Юлії Тимошенко за 2015 та 2016 роки. Таке рішення щодо проведення перевірки було ухвалено після того, як до НАЗК надійшло відповідне звернення Генеральної прокуратури. У повідомленні прокуратури зазначається, що в е-деклараціях Тимошенко за зазначений період може міститися недостовірна інформація.

Варто нагадати, раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро займаються розслідуваннями 61 кримінальному провадженні, фігурантами яких стали низка народних депутатів, представників уряду та держслужбовці місцевих органів виконавчої влади за результатами перевірки їхніх електронних декларацій.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Нусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
20 июл 2017
8988

Нусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

За інформацією видання replyua.net, політичний оглядач Павло Нусс відреагував на сумну звістку із зони проведення АТО, - відповідний допис розміщений на його сторінці в соцмережі.

20 июл 2017
4360

Волонтер назвал условия, при которых Украина пойдет на примирение с Россией

Мирослав Гай, руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко», написал на своей странице в Фейсбуке о том, что Украина может пойти на примирение с Россией, однако это станет возможным лишь после

20 июл 2017
4353

Гражданин Италии, воюющий на Донбассе, назвал Украину лучшей частью Европы

О просьбе к украинскому президенту Петру Порошенко касаемо предоставления гражданства Украины гражданина Италии Джузеппе, воюющего на стороне представителей украинских Вооруженных сил в районе

Последние новости

НАЗК займеться Тимошенко

Фанати у розпачі: помер соліст відомого американського гурту

Маккейн зробив заяву з приводу своєї хвороби

Соцмережі про дебати Навального і Гіркіна: але ж ваш Навальний редиска

Атаки боевиков на позиции сил АТО вызваны политическими причинами – волонтер

Гиркин рассказал, что заставило его поверить Путину

Кримський Бандерівець - зрадникам: як ми і говорили, після нас росіяни прийшли за вами

Експерт: ось чому не варто брати на роботу громадян Росії

В Киеве могут закрыть все «российские» магазины

Відомі імена перших членів партії Савченко: громадські діячі та екс-регіонал

Експерт: здається, що цінність наших «актикорупціонерів» наближається до нуля

Яковина: Нетаньяху уже слишком далеко зашел в своих предсказаниях

Німеччина змінює політику щодо Туреччини

Путин лично поздравил с юбилеем Алексееву, критикующую власти РФ и поддерживающую Украину

В день приезда в Украину Лукашенко на Банковой активисты устроили пикет

В столице Мексики установлен памятник Юрию Гагарину

Сазонов: сьогоднішній штраф для тих, хто порушує антиросійські санкції – лише початок

Делегация Украины предъявила серьезные обвинения ООН

Корреспондент: Трамп назвал всех «больными», но сути дела это совершенно не меняет

Ватажка «ДНР» можуть ліквідувати через заяву про «державу Малоросію» - ЗМІ

 Новости за день