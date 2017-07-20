валюта
СпецтемаПереможець «Слов’янського базару»: Я люблю Україну, проте…

Розенко повідомив, скільки українців мають змогу отримати компенсацію за економію субсидії

Розенко повідомив, скільки українців мають змогу отримати компенсацію за економію субсидії
У 2017 році два мільйони громадян матимуть змогу отримати компенсації за економію за субсидію. Таку інформацію оприлюднив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Саму таку кількість внесли до списків на одержання компенсацію за те, що вони заощадили житлову компенсацію. Урядовець зауважив, що на даний момент існує потреба у посиленні інформаційної кампанії, аби громадяни звертались до управління соціального захисту з відповідними заявами на отримання компенсацій. Наразі компетентні органи отримали лише 761 тис. заяв. Крім того, Розенко додав, що Міністерство фінансів отримало доручення негайно почати процес фінансування програми виплати компенсації за субсидії. Віце-прем’єр розповів, що ті кошти, які належать до сум невикористаних субсидій, будуть перераховувати на особові рахунки тих осіб, які одержують субсидії, у банківські установи чи виплачуватимуться через відділення «Укрпошти».

Нагадаємо, в квітні поточного року Кабінет міністрів ухвалив рішення про монетизацію суми зекономленої субсидії на оплату послуг газо- та електропостачання.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Павло Правий: за обговоренням маячні Захарченка українці пропустили справді важливу подію

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
19 июл 2017
16700

Павло Правий: за обговоренням маячні Захарченка українці пропустили справді важливу подію

Як інформує replyua.net, історик та політичний оглядач Павло Правий на власній сторінці в соціальній мережі зауважує, що беззмістовні заяви головного терориста Олександра Захарченка про створення

Последние новости

Кравчук озвучил причины аннексии Крыма и военных действий на Донбассе

Блогер: росіяни у черговий раз осоромились з комуністичною символікою

Блогер: вполне возможно, что больше всех об убийстве Шеремета знает Клименко, который сидит в Москве

У кіберполіції заявили, що лише 10 % компаній потурбувалися про безпеку після атаки вірусу Petya.A

Блогер: затягивание расследования убийства Шеремета пытаются связать с властью, забывая, что у нас война

Розенко повідомив, скільки українців мають змогу отримати компенсацію за економію субсидії

Блогер: украинцам нужно взять пример с европейцев в расследовании убийства Шеремета?

Портников: развитие России возможно только тогда, когда на ее территории возникнут новые государства

Відомий економіст очікує на зростання української економіки у 2019 році

Эксперты шокировали суммой, необходимой для подготовки аэропорта Гостомеля для захода Ryanair

Трамп вже пошкодував через призначення Сешнса генпрокурором

Цимбалюк: Украинские журналисты обязательно должны требовать, чтобы власть и правоохранители нашли убийц Шеремета

Відома українська письменниця зробила заяву щодо ризиків розпаду Росії

Эксперт: Саакашвили на волоске висит со своим фиктивным украинским гражданством и будь воля Порошенко – завтра может оказаться в Грузии

Власти Сербии заявили о появлении российской базы на территории страны

Российские оппозиционные СМИ не сообщают о наступлении российских оккупантов и убитых 9 украинских защитниках

Известный в Украине интернет-магазин организовал распродажу товаров с российской символикой

Криминолог: такие убийства расследуются очень редко

Эксперт: все, кто незаконно посещает сейчас Крым или Донбасс могут повторить судьбу российского блогера Лапшина

Гражданин Италии, воюющий на Донбассе, назвал Украину лучшей частью Европы

 Новости за день