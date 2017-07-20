Відомий економіст очікує на зростання української економіки у 2019 році

Через два роки українська економіка зробить суттєвийривок вперед. Як передає replyua.net, так вважає відомий економіст, керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман.
У коментарі онлайн-виданню UBR він наголосив, що Україна подолала найважчу в своїй незалежній історії кризу в економічній сфері і сьогодні демонструє стійке зростання, незважаючи на те, що продовжує діяти ціла низка несприятливих факторів - військова агресія Росії, проведення радикальних економічних реформ, зміна структури всіх сфер економіки , переорієнтація експорту тощо. ПРотенинішнє зростання ВВП на 1-2 відсотки (про це можна було тільки мріяти в 2015-2016 роках) вже не влаштовує нікого - ні представників української влади, ні вітчизняний бізнес, ні українське суспільство, ні міжнародні інститути.
На думку Наймана, прорив української економіки відбудеться в 2019 році. При цьому він, відзначає, що такий же прогноз дають і західні аналітики. Вибір дати початку прориву пов'язаний з циклом виборва в Україні: у 2018 році пройдуть чергові президентські вибори, після чого перед країною відкриється 5-річна перспектива без популізму. Якщо Порошенко залишиться на посту глави держави, то він зможе, незважаючи на рейтинги (адже це буде його останній президентський термін), впроваджувати все, що «сьогодні стримується через непопулярність».