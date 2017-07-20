Журналист: заявление Захарченко свидетельствует о скором возвращении Крыма в состав Украины

Владислав Сурков, помощник Путина, прокомментировал создание «Малороссии», отметив, что востоку Украины приходится любыми способами сражаться за целостность государства, однако такие фразы, по мнению журналиста Портникова, могут свидетельствовать лишь о том, что российские власти намереваются «слить республики».
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, такое мнение высказал Виталий Портников, известный журналист. По его словам, еще три года назад все якобы сражались за «Новороссию», потом все поняли, что из этого ничего не выйдет, и сейчас там пытаются создать какую-то «донбасскую нацию», более того, оказалось, что глава «ДНР» вовсе не хочет отделяться, а наоборот, ратует за воссоединение Украины и Донбасса. По его мнению, уже пора готовиться к возвращению Донбасса, и не только, - Портников уверен, что Кремль хочет вернуть и Крым.
«После неизбежного краха путинского режима полуостров останется единственным товаром, которым Россия сможет торговать с Западом», уверен журналист.