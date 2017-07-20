Депутат рассказал о новом скандале с назначением в Кременчуге «народного врача ЛНР»

В роддоме города Кременчуга так называемый «народный врач Луганской народной республики» Владимир Климов не будет занимать должность главного врача. Как сообщает replyua.net, соответствующая информация размещена на странице Кременчугского городского совета Дмитрия Кавунника в соцсети Facebook. По его информации, сессию городского совета заблокировали, в связи с чем назначение Владимира Климова отменяется. Соответствующее обещание дал мер города.
О том, что проведение сессии городского совета Кременчуга заблокировали, на своей Facebook-странице написал представитель Радикальной партии Игорь Мосийчук.
«В соответствии с данным мною поручением, представители нашей фракции в Кременчугском горсовете на состоявшейся сегодня сессии, благодаря поддержке представителей общественных организаций и участников АТО, заблокировали трибуну. Суть главных требований заключалась в снятии городским головой кандидатуры Климова на должность главного врача. Эта ситуация будет находиться под полным контролем, если в будущем сообщника боевиков опять захотят поставить на высокую должность», - сказал Мосийчук.