валюта
СпецтемаШесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Російський публіцист пояснив, завдяки кому Захарченко придумав «Малоросію»

Російський публіцист пояснив, завдяки кому Захарченко придумав «Малоросію»
Автором створення «Малоросії» на тимчасово окупованих терористами територіях Донецької та Луганської областей був не стільки ватажок «ДНР» Олександр Захарченко, російський письменник Захар Прилепін, який також воює на Донбасі Про це в ефірі «Ехо Москви» заявив російський публіцист Олександр Невзоров, інформує replyua.net.

«Ми лякаємо сьогодні «Малоросією» при тому, що цивілізований світ раз і назавжди розставив крапки в цій історії. Але я наскільки знаю, взагалі автор цієї історії не стільки сам Захарченко, скільки ось цей лисий милий чарівний письменник Прилепін», - сказав він. Публіцист також прокоментував заяву Прилепіна про «страшний сексуальний голод» серед терористів «ДНР».

«Прилепін довго говорив про те, який страшний сексуальний голод панує в рядах ополченців, і про те, що ополченці - це кращі серед росіян, які сконцентрувалися там на Донбасі. У зв'язку з цим, зрозуміло, має сенс це висловлювання зіставити з блискучою статтею Олени Степової про те, як в підвалах «ДНР» три місяці тримають вчительку української мови, ґвалтуючи щодня по багато разів, а коли вже ця іграшка сексуального насильства приїдається, і далі її навіть їм ґвалтувати не цікаво, то цю дівчину вивели на вулицю, засунули їй в джинси гранату і смикнули за мотузочку. І довго бавилися тим, наскільки шматків її порвало», - сказав він.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Горбунов: у меня сердце кровью обливается – украинцы обязаны помириться с Россией

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
19 июл 2017
18280

Горбунов: у меня сердце кровью обливается – украинцы обязаны помириться с Россией

Алексей Горбунов, один из самых известных украинских актеров, заявил о том, что Украина просто обязано помириться с Россией, и только в этом случае война на Донбассе может закончиться. Как сообщает

19 июл 2017
14348

Павло Правий: за обговоренням маячні Захарченка українці пропустили справді важливу подію

Як інформує replyua.net, історик та політичний оглядач Павло Правий на власній сторінці в соціальній мережі зауважує, що беззмістовні заяви головного терориста Олександра Захарченка про створення

19 июл 2017
10104

Кончаловский предложил ввести оригинальные санкции против США

Андрей Кончаловский, известный российский режиссер, заявил о том, что Россия должна ввести против США так называемые культурные санкции – он сравнил кинопремию Оскар с «Макдональдсом» и отметил, что

19 июл 2017
3889

Савченко дала интервью СМИ РФ и рассказала об отношениях Украины и России

Надежда Савченко, внефракционный депутат, дала интервью Life.ru, который считается одним из самых пропагандистских СМИ России. Как передает replyua.net, Савченко поделилась с журналистами своими

Последние новости

Эксперт: Беларусь не торгует ни с ОРДЛО, ни с Крымом

Посол ЕС потребовал от Украины привлечь к ответственности убийц Павла Шеремета

Польський експерт: Україна може перетворитися на безлюдну пустелю

Путіна зняли зі сценарію двох фільмів Голівуду 2018 року

Російський публіцист пояснив, завдяки кому Захарченко придумав «Малоросію»

Адвокат: после 1991 года в Украине, а не в РФ, образовался совершенно новый класс людей

Російського віце-прем’єра не пустили до Молдови

На Донбасі бойовики почали активну фазу наступу – волонтери

На постсоветском пространстве появится новый геополитический альянс

Украина возобновляет транзит российского газа

Политолог: Путина и ФСБ вместе с ГРУ можно поздравить

Украинские ученые сделали заявление об электронных сигаретах

Журналістам вдалося знайти в Україні терориста ІДІЛ та поспілкуватися з ним

У таборі Бердянська отруїлися 250 дітей учасників АТО, батьків відмовляються пускати

ЗМІ повідомили про неприємний інцидент під час концерту Depeche Mode у Києві

Нищук: в России много артистов, которые не унижают Украину и наш народ

Журналист: в РФ молчат об агрессии в Украине, делая вклад в массовые убийства граждан

Блогер: мы тоже можем снять кино о «белых и пушистых» поляках, которые сотрудничали с нацистами

Всего 14 месяцев, - медики дали неутешительный прогноз по здоровью Маккейна

Эксперт: этот торговец курятиной ничего из себя не представляет

 Новости за день