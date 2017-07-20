Російський публіцист пояснив, завдяки кому Захарченко придумав «Малоросію»

Автором створення «Малоросії» на тимчасово окупованих терористами територіях Донецької та Луганської областей був не стільки ватажок «ДНР» Олександр Захарченко, російський письменник Захар Прилепін, який також воює на Донбасі Про це в ефірі «Ехо Москви» заявив російський публіцист Олександр Невзоров, інформує replyua.net.
«Ми лякаємо сьогодні «Малоросією» при тому, що цивілізований світ раз і назавжди розставив крапки в цій історії. Але я наскільки знаю, взагалі автор цієї історії не стільки сам Захарченко, скільки ось цей лисий милий чарівний письменник Прилепін», - сказав він. Публіцист також прокоментував заяву Прилепіна про «страшний сексуальний голод» серед терористів «ДНР».
«Прилепін довго говорив про те, який страшний сексуальний голод панує в рядах ополченців, і про те, що ополченці - це кращі серед росіян, які сконцентрувалися там на Донбасі. У зв'язку з цим, зрозуміло, має сенс це висловлювання зіставити з блискучою статтею Олени Степової про те, як в підвалах «ДНР» три місяці тримають вчительку української мови, ґвалтуючи щодня по багато разів, а коли вже ця іграшка сексуального насильства приїдається, і далі її навіть їм ґвалтувати не цікаво, то цю дівчину вивели на вулицю, засунули їй в джинси гранату і смикнули за мотузочку. І довго бавилися тим, наскільки шматків її порвало», - сказав він.