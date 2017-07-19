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Тизер нового українського мультфільму сколихнув мережі (відео)

Тизер нового українського мультфільму сколихнув мережі (відео)
Як інформує replyua.net, українські мультиплікатори знову вражають уяву, змушуючи людей активно обговорювати їх у соціальних мережах. Зокрема, цього разу йдеться про тизер мультфільму «Мавка. Лісова пісня», - інформує «Голос Америки».

Так, спочатку тизер було презентовано в Одесі, після чого він буквально розлетівся у соціальних мережах. Всього за одну добу ролик набрав понад п’ятсот тисяч переглядів. Наразі робота над повнометражною версією мультфільму триває, планується, що вона побачить світ у 2019 році. За словами авторів, в основу сюжету вони поклали однойменну п’єсу Лесі Українки.

На думку продюсера мультфільму Ірини Костюк, їх робота стане квінтесенцією національного характеру, адже над сюжетом та анімаційними ефектами працюють етнографи, знавці міфів та легенд тощо. Особливими «фішками» головної героїні стануть, наприклад, руни, які світяться від чарівної музики у виконанні Лукаша або вбрання Мавки, створене повністю з природних матеріалів. Крім того, особливої уваги заслуговує саундтрек у виконанні ДахиБрахи. Загалом, автори наголошують, що у цьому тизері не стільки хотіли розповісти історію, а скоріше познайомити глядача з особливою атмосферою світу головної героїні.

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