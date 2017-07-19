В России спрогнозировали Януковичу должность «главы» Малороссии

По мнению российского политтехнолога Марата Гельмана, самопровозглашенный глава боевиков непризнанной «ДНР» Александр Захарченко после завершения процесса создания «Малороссии» может предложить беглому главе украинского государства Виктору Януковичу должность «царя» в новом «государстве». Об этом сообщает replyua.net.
В частности, на своей Facebook-странице Гельман написал: «Александр Захарченко сообщил, что будет создана «Малороссия». В совокупности с облегчением для украинских граждан процедуры получения российского гражданства и паспорта – это, конечно, хорошая новость. На всех международных встречах Путина упрекали в посягательстве на Донбасс. И с их стороны все делалось для того, чтобы всем было ясно – никто в этом уже не заинтересован. Все, кто хочет русского мира, поедут жить в Россию, и так нужно было давно сделать. Ну а в Донецке начнутся торги за предоставление особого статуса в составе Украины. Так что теперь нужно Януковича пригласить на царствие».
Отметим, что подконтрольные Кремлю средства массовой информации уже успели опубликовать карту и флаг «государства Малороссия», создание которого накануне анонсировал глава «ДНР» Захарченко.