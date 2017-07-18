Скандал у Одесі: водій маршрутки намагався вигнати дівчину через «телячу мову»

В Одесі водій маршрутки спробував вигнати з салону дівчину, яка розмовляла українською мовою. Як передає replyua.net, постраждала написала скаргу до міського департаменту транспорту та має намір добиватися звільнення неадекватного водія. За її словами, під час поїздки в 117 маршрутці вона, сидячи на пасажирському місці, розмовляла по телефону. За це водій почав робити їй зауваження.
«З огляду на те, що я перебувала на пасажирському місці, і він не міг чути мою розмову. Відповідних знаків, які забороняють розмовляти в цьому маршрутному таксі і на даному місці для пасажирів не було, на що я відповіла водієві, що я йому ніяк не заважаю, і пасажири це підтвердили», - розповіла вона. Дівчина заявила, що після цього водій почав обзивати її нецензурними словами, і приклавши фізичну силу, хотів викинути з маршрутки. Однак інші пасажири перешкодили йому. «На свою адресу я почула багато образливих слів, також було сказано про те, що я говорю на« телячу мову »- українською», - додала вона, запевнивши, що має намір домагатися звільнення неадекватного водія.
Нагадаємо, раніше в Херсоні водій маршрутки побив 15-річного підлітка-пільговика. Водій не повірив, що у дитини дійсне посвідчення і забрав його. Коли ж хлопець захотів забрати документ, чоловік вдарив його по обличчю на очах у пасажирів.