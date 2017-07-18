У «ЛНР» розкритикували ідею створення «Малоросії»

Терористи самопроголошеної «ЛНР» заявили, що не брали участі в з'їзді «Малоросії». Як інформує replyua.net, про це заявив так звані «голова Народної Ради» терористичної «республіки» Володимир Дегтяренко.
«Луганська Народна Республіка не направляла своїх офіційних делегатів до Донецька для участі в засіданні представників регіонів України. Крім того, ми навіть не були поінформовані про намір провести цей захід, з нами це питання не узгоджувалося», - зазначив бойовик Дегтяренко. Він підкреслив, що «на даний момент доцільність подібного кроку викликає великі сумніви».
«Адже подібні рішення можна приймати тільки з урахуванням думки самого народу. Крім того, на сьогоднішній день ми дотримуємося Мінських угод, альтернативи яким немає», - заявив голова« парламенту ЛНР ». «Ми готові обговорити це питання в разі надходження пропозицій. Але, повторю ще раз, дане питання не надходило на розгляд», - додав він. Раніше бойовики провели з'їзд на якому прийняли заснували нове «держава» «Малоросія» зі столицею в Донецьку, Київ буде культурною столицею. Президент України Петро Порошенко сказав, що Донбас все одно повернеться до складу України.